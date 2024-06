Résultat des européennes à Diebling : l'élection 2024 en direct

En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Glucksmann avait obtenu 5,43% à Diebling, contre 24,45% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Diebling, le binôme Nupes avait en effet cumulé 10% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

11:45 - Les enjeux locaux de Diebling : tour d'horizon démographique

Comment la population de Diebling peut-elle influencer le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,12%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (78,95%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,34%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 489 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,96%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Diebling mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,42% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.