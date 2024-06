Résultat des européennes à Hundling : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des électeurs de la Nupes à Hundling ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait atteint 17,06% à Hundling, contre 3,59% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Hundling, le binôme Nupes avait en effet cumulé 15,47% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Hundling ? Si en France, les intentions de vote annoncent une évolution moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à environ 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Le RN en pôle position à Hundling lors de la présidentielle 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un bon résultat pour le RN à Hundling. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la ville avec 33,26% au premier tour avant un formidable 54,33% au deuxième sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,95% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,98% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,63%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 61,85%, devant Emmanuel Macron à 38,15%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à Hundling Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste RN présentée par Bardella qui l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans à Hundling, avec 33,75% des votes devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,06% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,03%.

11:45 - Hundling : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et socio-économique d'Hundling détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des européennes. Dans le bourg, 15,79% des résidents sont des enfants, et 25,9% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (17,34%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 440 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,54%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,19%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Hundling mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,78% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Hundling : retour sur la participation aux dernières élections européennes Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014. Au fil des dernières années, les 1 372 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 587 électeurs d'Hundling (Moselle) avaient pris part au scrutin (soit 49,83%). Le taux de participation était de 37,5% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Hundling : la participation en question L'un des critères clés de ces européennes 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention à Hundling. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 39,25% au premier tour et seulement 38,63% au second tour. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,29% au niveau de la localité, à comparer avec une participation de 74,67% au premier tour, ce qui représentait 840 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.