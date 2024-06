17:08 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de droite à Tenteling ?

La part des électeurs en faveur du RN va être le déterminant pour cette élection européenne 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà solide à Tenteling entre Jordan Bardella en 2019 (30,61%) et Marine Le Pen en 2022 (35,22% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.