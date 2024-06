Résultat des européennes à Valencin : l'élection 2024 en direct

Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait dominé les élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait attiré 30,1% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 23,3% et Yannick Jadot à 13,9%.

11:45 - Analyse socio-économique de Valencin : perspectives électorales

Dans la ville de Valencin, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,66% et une densité de population de 281 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (90,22%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 047 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,83%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,35%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Valencin mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,87% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.