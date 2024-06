En direct

19:07 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Dieppe convoité Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 4,68% à Dieppe, contre 18,12% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La manne s'avère importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Dieppe, le binôme Nupes avait en effet enregistré 52,31% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Dieppe ? Le résultat obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. Indicateur clé pour ce dimanche : Dieppe fait partie des rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,86% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,78% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives La cité de Dieppe avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022. La cheffe du parti frontiste prenait une avance notable avec 27,78% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,25% contre 52,75%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 16,09% des voix sur place, contre 52,31% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (71,33%).

12:45 - Il y a cinq ans, une élection pleine d'enseignements Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Dieppe, à 27,86%, soit 3004 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 18,12% et Ian Brossat à 9,75%.

11:45 - Dieppe : quand les données démographiques façonnent les urnes A la mi-journée des élections européennes, Dieppe regorge de diversité et d'activités. Avec ses 28 358 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 932 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 19 772 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (50,84 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 679 résidents étrangers, Dieppe est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2047,68 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 23,72%, annonçant une situation économique précaire. Dieppe manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Dieppe : facteurs et implications Comment votent traditionnellement les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 11 189 personnes en âge de voter à Dieppe, 47,21% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 57,55% il y a 10 ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Dieppe, 63,58% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Les européennes démarrent à Dieppe : quel sera le taux de participation ? Le taux de participation constituera indiscutablement un facteur fort du scrutin européen 2024 à Dieppe. La situation géopolitique actuelle pourrait ramener les citoyens de Dieppe (76200) dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 29,59% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 30,04% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,66% au premier tour. Au deuxième tour, 51,8% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Dieppe pour les européennes ?