En direct

19:24 - À Hautot-sur-Mer, que vont décider les supporters de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Hautot-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,3% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,55% à Hautot-sur-Mer, contre 26,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry (5,55% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,59% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (5,55% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Hautot-sur-Mer ? La liste Bardella pourrait s'approcher de 30% à Hautot-sur-Mer si la tendance annoncée par les sondeurs au niveau de la France se répercute localement. Le chef de file est en effet crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. En deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Les inscrits d'Hautot-sur-Mer plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Hautot-sur-Mer lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,42%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,2%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 40,07% contre 59,93%. Le RN n'a pas plus convaincu à Hautot-sur-Mer quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 17,91% au premier tour, contre 33,30% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Hautot-sur-Mer Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Lors des européennes à l'époque, la liste Bardella avait obtenu 20,81% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 26,36%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Hautot-sur-Mer Quel portrait faire d'Hautot-sur-Mer, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 887 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 107 entreprises, Hautot-sur-Mer offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 24 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 37,03 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 39,26% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 57,14% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 448,83 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Hautot-sur-Mer participe à l'histoire européenne.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Hautot-sur-Mer : facteurs et implications Au cours des élections précédentes, les 1 933 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des élections européennes 2019, 60,21% des électeurs d'Hautot-sur-Mer s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 47,65% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Hautot-sur-Mer : les européennes débutent L'un des critères principaux des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation à Hautot-sur-Mer. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,31% au premier tour. Au second tour, 51,84% des électeurs se sont déplacés. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 652 personnes en âge de voter dans la commune, 80,69% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 82,02% au deuxième tour, ce qui représentait 1 355 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.