Résultat des européennes à Dieue-sur-Meuse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Dieue-sur-Meuse ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 5,47% à Dieue-sur-Meuse, contre 17,11% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections des députés à Dieue-sur-Meuse, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,62% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national à Dieue-sur-Meuse, un favori aux européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : Dieue-sur-Meuse compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 37,04% lors du vote européen et Marine Le Pen 37,47% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Quelques tendances de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un beau démarrage pour le RN à Dieue-sur-Meuse. Le parti s'était placé en tête dans la cité avec 36,13% au 1er round et surtout 57,14% au second (Dieue-sur-Meuse n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,47% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,05% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,64%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 57,62%, devant Emmanuel Macron à 42,38%.

12:45 - En 2019, un scrutin plein d'enseignements Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait toujours comme sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Bardella qui s'était arrogée les européennes à l'époque à Dieue-sur-Meuse, avec 37,04% des bulletins valides (210 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 17,11% et la liste Yannick Jadot avec 9,35%.

11:45 - Élections européennes à Dieue-sur-Meuse : un éclairage démographique Comment la population de Dieue-sur-Meuse peut-elle impacter les résultats des européennes ? Dans le bourg, 16,17% des résidents sont des enfants, et 7,84% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (19,2%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 558 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,93%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,2%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Dieue-sur-Meuse mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,31% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Dieue-sur-Meuse ? L'observation des élections antérieures est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 47,4% des électeurs de Dieue-sur-Meuse (Meuse), à comparer avec une abstention de 61,21% lors des élections européennes de 2014. L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Dieue-sur-Meuse, 69,58% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les européennes sont lancées à Dieue-sur-Meuse : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Dieue-sur-Meuse ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 45,74% au premier tour. Au second tour, 46,48% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Dieue-sur-Meuse cette année ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,46% des votants de la commune, à comparer avec une participation de 75,37% au premier tour, ce qui représentait 921 personnes. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.