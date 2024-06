Résultat des européennes à Dugny-sur-Meuse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Dugny-sur-Meuse pour ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 6,86% à Dugny-sur-Meuse, contre 18,41% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Dugny-sur-Meuse, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,43% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Dugny-sur-Meuse, entre les 18,41% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,69% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,73% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Dugny-sur-Meuse pour la liste RN de Jordan Bardella ? Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Dugny-sur-Meuse semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les inscrits de Dugny-sur-Meuse penchaient pour Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un puissant résultat pour le Rassemblement national à Dugny-sur-Meuse. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la cité avec 36,35% au premier tour et surtout 56,67% au deuxième sur la circonscription du lieu. Le RN a même enregistré un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. Elle avait rassemblé 30,56% au premier tour et 50,84% au deuxième dans la cité.

12:45 - À Dugny-sur-Meuse, Jordan Bardella en première position en 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite portée par Bardella qui s'était arrogée les européennes il y a cinq ans à Dugny-sur-Meuse, avec 30,51% des électeurs devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 18,41% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 9,21%.

11:45 - Comment la composition démographique de Dugny-sur-Meuse façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Dugny-sur-Meuse comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 283 habitants répartis dans 577 logements, cette localité présente une densité de 66 hab par km². Ses 40 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,1 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 40,3% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 43,0% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 710,24 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour finir, Dugny-sur-Meuse incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Dugny-sur-Meuse Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 47,7% des électeurs de Dugny-sur-Meuse avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 62,36% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Dugny-sur-Meuse, 68,11% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est le moment de voter à Dugny-sur-Meuse pour les européennes À Dugny-sur-Meuse, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés du scrutin européen 2024. La situation géopolitique actuelle serait de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Dugny-sur-Meuse. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 76,82% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 78,92% au second tour, soit 865 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,62% au premier tour. Au second tour, 45,37% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Dugny-sur-Meuse ?