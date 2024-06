En direct

19:08 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Dinan pour ces européennes ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais Le candidat de gauche s'était élevé à 8,08% à Dinan, contre 30,85% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Dinan, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,16% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Dinan, entre les 30,85% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,75% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 41,66% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Dinan pour la liste Rassemblement national ? Si en France, les instituts de sondage dessinent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 24% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 15,46% contre 34,75% pour Emmanuel Macron et 22,3% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 28,51% contre 71,49%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 10,54%, alors que les candidats LREM cumuleront 41,66% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Dinan, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,85% des bulletins. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 16,68%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,28%.

11:45 - Dynamique électorale à Dinan : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Dinan est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 14 675 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 397 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 3 647 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (65,62 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 493 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 315 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 15,54%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Dinan participe à l'histoire européenne.

10:30 - Etude de la participation aux dernières élections européennes à Dinan Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%. L'observation des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, 5 721 inscrits sur les listes électorales de Dinan avaient pris part au scrutin (soit 56,28%). La participation était de 48,11% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Dinan L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen à Dinan. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,77% dans la ville. Le taux de participation était de 74,77% au deuxième tour, soit 7 967 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation qui pèse sur les finances des Français combinée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle seraient de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Dinan.