En direct

19:16 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Quévert à la loupe à gauche La coalition de gauche aux législatives étant déjà morte, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Quévert, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,78% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 8,81% à Quévert, contre 23,52% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Quévert ? À Quévert, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,86% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 21,77% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Renaissance à Quévert ? Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Quévert avec 21,77% contre 30,75% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 39,37% contre 60,63%. Le RN n'a pas plus convaincu à Quévert un mois plus tard, lors des législatives, avec 18,21% au premier tour, contre 36,31% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de suffrages, avec 53,15% sur l'unique circonscription couvrant Quévert.

12:45 - En 2019, des élections européennes aux résultats très nets Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu à Quévert lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 23,52%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 21,86% des voix.

11:45 - Élections à Quévert : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Quévert peut-elle impacter le résultat des européennes ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 16,3% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 12,44% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (86,93%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 698 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,2%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,03%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Quévert mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,03% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Quévert : quelles tendances ? Au fil des dernières années, les 4 055 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des dernières élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 57,83% dans la commune de Quévert, à comparer avec une participation de 43,71% pour les européennes de 2014. Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Quévert sont lancées À Quévert, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Les études rapportent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 79,16% des électeurs dans la commune avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 79,18% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 483 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 54,32% au premier tour et seulement 53,39% au second tour. Quelle sera la participation à Quévert pour les élections européennes ?