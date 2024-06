Résultat des européennes à Dingy-Saint-Clair : l'élection 2024 en direct

Avec 15,57%, c'est un score trop serré qu'avait fait Marine Le Pen à Dingy-Saint-Clair au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,47% et 18,1% des bulletins exprimés. Le second round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron finissant à 71,69% contre 28,31% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 9,98%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) cumuleront 39,13% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

11:45 - Dingy-Saint-Clair : européennes et dynamiques démographiques

Dans la commune de Dingy-Saint-Clair, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 40 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 3,63%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres, atteignant 30,49%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,23%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,43%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Dingy-Saint-Clair, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.