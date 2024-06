Résultat des européennes à Alex : l'élection 2024 en direct

La commune d'Alex avait offert à Marine Le Pen 13,42% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la représentante du Rassemblement national avec respectivement 36,8% et 18,1% des voix. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 73,15% contre 26,85% pour Le Pen au deuxième round sur place. Au premier tour des législatives, Alex, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! L'emporter avec 40,74%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 7,84%. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Alex : démographie et socio-économie impactent les européennes

La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Alex contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,05% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec 49,74% de population active et une densité de population de 60 hab par km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,16%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 17,58%, comme à Alex, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.