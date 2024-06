En direct

19:23 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des électeurs de la Nupes à Garat ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 7,85% à Garat, contre 22,65% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Garat, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,75% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,72% pour Yannick Jadot, 1,57% pour Fabien Roussel et 2,02% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Bardella donnent de l'espoir à Garat Le résultat des européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Enseignement clé pour ce dimanche : Garat fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,38% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 23,61% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la dernière présidentielle à Garat Garat avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,61%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 29,54% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,32% contre 53,68%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 19,41% au premier tour, contre 33,52% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de voix, avec 61,07% sur la seule circonscription recouvrant Garat.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Garat Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut de nouveau sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était imposée en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin enregistrait 26,38% des votes, face à Nathalie Loiseau à 22,65% et Yannick Jadot à 14,41%.

11:45 - Élections à Garat : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence les électeurs de Garat exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 8,71% et une densité de population de 102 hab par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (87,32%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 907 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,04%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,96%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Garat mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,1% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Garat : un regard approfondi Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 2 162 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 47,19% des électeurs de Garat. L'abstention était de 56,3% en 2014. Y aura-t-il une hausse de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - L'abstention aux européennes à Garat Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Garat, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 84,73% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 81,89% au second tour, c'est-à-dire 1 320 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 55,85% au premier tour. Au deuxième tour, 50,06% des votants se sont déplacés.