Résultat des européennes à Distroff : l'élection 2024 en direct

En direct

19:25 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Distroff ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,91% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,52% à Distroff, contre 21,44% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Jordan Bardella observés à Distroff La liste Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 30% à Distroff si la tendance anticipée par les sondeurs au niveau national se répercute localement. Le candidat est en effet crédité de 33% des votes dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte Distroff avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,44%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 26,63% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 47,06% contre 52,94%. Le RN n'a pas plus convaincu à Distroff quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 23,91% au premier tour, contre 28,47% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Distroff, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au moment du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes à Distroff Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? 22,45% des votes étaient tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 21,44% et Yannick Jadot à 11,89%. Le RN s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 134 électeurs de Distroff.

11:45 - Distroff : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Distroff, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 836 habitants répartis dans 772 logements, cette commune présente une densité de 214 habitants par km². Avec 50 entreprises, Distroff permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (10,23 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 38,39% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 51,06% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 514,13 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Distroff manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Distroff : les tendances Assisterons-nous à une amélioration de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Distroff, 75,04% des électeurs avaient voté. Comment votent généralement les citoyens de cette localité ? En 2019, au moment des européennes, le taux de participation s'élevait à 44,7% des votants de Distroff, contre une participation de 37,12% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes débutent à Distroff : la participation en question À Distroff, l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024 sera le niveau d'abstention. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les prix du quotidien sont notamment capables de pousser les habitants de Distroff à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 416 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,21% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 74,01% au deuxième tour, soit 1 048 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.