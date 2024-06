Résultat des européennes à Kuntzig : l'élection 2024 en direct

L'élection du président de la République avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La numéro 1 de l'ancien Front national engrangeait 28,59% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,6% et 17,45% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,45% contre 54,55%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 22,71% des votes sur place, contre 29,48% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 54,33%.

11:45 - Kuntzig : démographie et socio-économie impactent les européennes

Dans la commune de Kuntzig, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,1% de plus de 60 ans. Le taux de familles détenant au moins une voiture (91,54%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 511 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,81%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,59%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Kuntzig mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,67% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.