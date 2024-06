En direct

19:34 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Stuckange convoité Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait glané 24,41% à Stuckange, contre 7,99% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. A l'issue du premier tour des législatives à Stuckange, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20,09% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Stuckange ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Si on se penche sur la progression du RN anticipée par les intentions de vote au niveau national pour ces européennes, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci pourrait s'élever à environ 30% à Stuckange. Un verdict qui concorde avec les points déjà gagnés par le mouvement sur place entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Stuckange lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,09%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 21,47%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,82% contre 61,18%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 21,21% au premier tour, contre 33,93% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - À Stuckange, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Avec un résultat de 15,33%, Bardella avait été devancé à l'issue des élections du Parlement européen à l'époque par la liste de Nathalie Loiseau avec 24,41% des électeurs.

11:45 - Dynamique électorale à Stuckange : une analyse socio-démographique La composition démographique et socio-économique de Stuckange façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des européennes. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 20,96% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (91,31%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 459 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (5,97%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,38%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,63%), témoigne d'une population instruite à Stuckange, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Stuckange : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 475 personnes en âge de voter à Stuckange, 52,72% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 45,18% pour le scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Stuckange La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin européen 2024 à Stuckange. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 83,25% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 81,73% au premier tour, c'est-à-dire 805 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,18% au premier tour et seulement 44,81% au second tour. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à impacter le pourcentage de participation à Stuckange.