Résultat des européennes à Doingt : l'élection 2024 en direct

17:23 - Avantage Rassemblement à Doingt ?

Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler un élément intéressant au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un puissant démarrage pour le RN à Doingt. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 27,74% au 1er tour avant un formidable 52,07% au 2e. Le Parti avait laissé derrière les impétrants estampillés Ensemble ! (25,68%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (23,46%) au premier tour et encore LFI-PS-PC-EELV avec 47,93% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,53% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,96%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,53%, devant Emmanuel Macron à 49,47%.