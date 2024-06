En direct

19:11 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait atteint 22,69% à Péronne, contre 4,21% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son excellent résultat lors des législatives. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Péronne, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,98% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,16% pour Yannick Jadot, 1,87% pour Fabien Roussel et 1,19% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Péronne, entre les 22,69% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,49% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella observés à Péronne Les sondages annoncent une liste Jordan Bardella à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des dernières élections européennes. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 41% à Péronne, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais Péronne n'est pas la France et on note que le mouvement n'a visiblement enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les habitants de Péronne plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 L'élection suprême avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe de file du Rassemblement national écrasait le match avec 34,19% au 1er round contre 30,28% pour Emmanuel Macron et 16,69% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,74% contre 50,26%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 22,13% des votes sur place, contre 26,98% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (51,48%).

12:45 - À Péronne, Jordan Bardella en première position en 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Péronne, avec 31,36%, soit 774 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 22,69% et François-Xavier Bellamy à 6,85%.

11:45 - Élections à Péronne : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Péronne peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 30,92% de plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 556 €/an peut être révélateur de difficultés économiques locales. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (6,47%) et le nombre de résidences HLM (28,2% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Péronne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 46,96% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Péronne, quelle participation aux européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Péronne, 69,34% des électeurs n'avaient pas participé. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Pendant les européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 52,23% des votants de Péronne (Somme). L'abstention était de 62,47% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Péronne À Péronne, l'un des critères clés des européennes sera immanquablement le taux de participation. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 32,16% dans l'agglomération, contre un taux d'abstention de 34,48% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,7% au premier tour et seulement 58,81% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Péronne ? Le conflit israélo-palestinien ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique seraient susceptibles de ramener les habitants de Péronne (80200) dans les bureaux de vote.