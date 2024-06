En direct

19:07 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à Dole ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 5,71% à Dole, contre 22,48% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Dole, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,95% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,28% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,85% pour Yannick Jadot, 2,19% pour Fabien Roussel et 1,84% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella donnent de l'espoir à Dole Le score obtenu par le RN sera le principal enseignement pour ces élections européennes localement, comme au niveau national. À Dole, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,05% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,38% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que dessinent les sondages récents au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Dole ? Ce sont Emmanuel Macron avec 26,57% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,28% qui remportaient le premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Dole. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 21,38%. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 59,54% contre 40,46% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Dole, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Les Républicains l'emporter avec 29,07%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 16,27%. Dole choisira d'ailleurs un binôme Les Républicains au second tour, finalement vainqueur localement avec 56,50%.

12:45 - 22,48% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Dole Regarder en arrière semble encore pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Avec un résultat de 22,05%, Bardella avait été battu à l'occasion des élections européennes il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,48%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Dole et leurs implications électorales Les données démographiques et socio-économiques de Dole mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections européennes. Le taux de chômage à 14,48% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Avec 39,2% de population active et une densité de population de 608 hab par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (70,41%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 7 815 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,73% et d'une population immigrée de 10,76% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Dole mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,01% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Dole : quel était le taux de participation aux précédentes élections européennes ? Est-ce que les Français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Dole, 67,74% des habitants avaient voté. Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 24 602 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes 2019, 7 968 inscrits sur les listes électorales de Dole s'étaient rendus aux urnes (soit 50,46%). Le taux de participation était de 43,3% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Dole La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Dole. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,89% au premier tour. Au second tour, 52,31% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Dole ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 28,76% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 32,15% au second tour. En proportion, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.