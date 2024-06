Résultat des européennes à Dollon : l'élection 2024 en direct

17:22 - Avantage RN à Dollon ?

Regarder dans le rétro pour voir le test démocratique le plus récent est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un joli résultat pour le Rassemblement national à Dollon. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 37,28% au 1er tour et surtout 51,28% au deuxième. Le Parti s'était placé devant les impétrants Ensemble ! (Majorité présidentielle) (28,74%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (17,09%) au premier tour puis encore LREM avec 48,72% au second (Dollon ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,47% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,38% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,52%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 59,59%, devant Emmanuel Macron à 40,41%.