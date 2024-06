Résultat des européennes au Luart : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes au Luart ? Alors qu'à l'échelle de la France, les enquêtes d'opinion annoncent un score de 33% pour Jordan Bardella aux élections européennes de 2014, soit une dizaine de points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce soir.

15:02 - Vent favorable au RN au Luart ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national au Luart. Le parti s'était hissé en tête dans la localité avec 32,14% au premier round et surtout 52,46% au 2e sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,46% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,48%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,22%, devant Emmanuel Macron à 42,78%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble toujours évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté les européennes il y a cinq ans. Le bulletin séduisait 30,72% des voix, soit 149 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 13,61% et François-Xavier Bellamy à 11,96%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Luart Au Luart, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,32%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (21,16%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 517 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,91%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation au Luart mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,34% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Le Luart : étude du taux de participation aux européennes Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 49,72% des personnes en capacité de voter au Luart avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 59,18% pour les européennes de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter au Luart pour les élections européennes L'un des facteurs forts de ces élections européennes sera indiscutablement le niveau de participation au Luart. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 1 100 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 73,64% avaient pris part à l'élection. La participation était de 75,14% au second tour, ce qui représentait 825 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre russo-ukrainienne serait par exemple capable d'impacter la participation au Luart.