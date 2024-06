Résultat des européennes à Domart-en-Ponthieu : l'élection 2024 en direct

Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin glanait 44,72% des votes, devant Nathalie Loiseau à 13,76% et Manon Aubry à 13,27%.

11:45 - Élections européennes à Domart-en-Ponthieu : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la commune de Domart-en-Ponthieu, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,01% de plus de 75 ans. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (73,48%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 405 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,76%) et le nombre de résidences HLM (0,68% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Domart-en-Ponthieu mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 39,12% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.