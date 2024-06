En direct

19:25 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Léger-lès-Domart à la loupe à gauche Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait obtenu 9,7% à Saint-Léger-lès-Domart, contre 3,64% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Léger-lès-Domart, le binôme Nupes avait en effet enregistré 42,26% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,23% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,45% pour Yannick Jadot, 1,68% pour Fabien Roussel et 0,89% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (11,52% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (4,24% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,73% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Saint-Léger-lès-Domart à l'issue des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Saint-Léger-lès-Domart fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 50,15% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 49,78% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Saint-Léger-lès-Domart plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle La commune de Saint-Léger-lès-Domart avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la cheffe de file du RN prenait la tête avec 49,78% au 1er round. Elle s'était aussi imposée au deuxième tour avec 69,28%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 37,22% des voix sur place, contre 42,26% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 57,17%.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Saint-Léger-lès-Domart en 2019 ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 331 électeurs de Saint-Léger-lès-Domart avaient préféré la liste RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait séduit ainsi 50,15% des votes contre Manon Aubry à 11,52% et Nathalie Loiseau à 9,7%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Léger-lès-Domart La composition démographique et socio-économique de Saint-Léger-lès-Domart détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 38% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 14,52%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (79,27%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 585 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,01%) et le nombre de résidences HLM (24,64% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Léger-lès-Domart mettent en avant une diversité de qualifications, avec 42,58% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Saint-Léger-lès-Domart : ce qu'il faut retenir L'observation des résultats des précédents scrutins européens est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, 713 personnes aptes à participer à une élection à Saint-Léger-lès-Domart avaient pris part à l'élection (soit 62%), contre un taux de participation de 43,27% pour les élections européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Léger-lès-Domart L'abstention constituera incontestablement l'une des clés du scrutin européen à Saint-Léger-lès-Domart. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur l'économie mondiale sont notamment en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Saint-Léger-lès-Domart. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 22,48% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,2% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,67% au premier tour et seulement 50,84% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Léger-lès-Domart cette année ?