Résultat des européennes à Domfront en Poiraie : l'élection 2024 en direct

En direct

19:15 - Les 28,71% de la Nupes scrutés En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais Le candidat de gauche avait obtenu 5,56% à Domfront en Poiraie, contre 22,64% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections du Parlement à Domfront en Poiraie, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,71% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry (4,45% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (11,19% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,05% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat aux européennes de Domfront en Poiraie pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si en France, les sondages d'opinion prédisent une progression du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 32% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant les élections européennes Domfront en Poiraie avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,05%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 33,85% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,6% contre 61,4%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,11% au premier tour, contre 41,63% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Domfront en Poiraie, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Domfront en Poiraie en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 22,64%, contre 22,12% pour le RN.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Domfront en Poiraie Dans la commune de Domfront en Poiraie, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Avec 22% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,79%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (65,37%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 620 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,5%) et le nombre de résidences HLM (15,94% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Domfront en Poiraie mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,15% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Domfront en Poiraie : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? En 2019, à l'occasion des élections européennes, 1 645 inscrits sur les listes électorales de Domfront en Poiraie avaient pris part au vote (soit 49,05%), à comparer avec un taux de participation de 40,31% pour les élections européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - Les européennes débutent à Domfront en Poiraie : l'abstention en question À Domfront en Poiraie, la participation sera l'une des clés de ces européennes. Au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 29,77% des votants de la ville, contre une abstention de 30,14% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,43% au premier tour et seulement 55,08% au second tour. La situation géopolitique actuelle et son impact en matière économique et énergétique seraient en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Domfront en Poiraie (61700).