Résultat des européennes à Domjean : l'élection 2024 en direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Domjean, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,77% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 3,91% à Domjean, contre 22,4% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Domjean avant les européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très observé. À Domjean, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,29% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 30,77% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage RN à Domjean ? Marine Le Pen a engrangé les votes à Domjean au cours de la présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 30,77% au 1er tour. Au second tour du scrutin, c'est de nouveau la cheffe du RN qui s'imposait à Domjean avec 50,64%, devant Emmanuel Macron à 49,36%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 21,49% des suffrages sur place, contre 38,40% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (69,08%).

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble toujours une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Domjean, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, avec 32,29% des votes devant Nathalie Loiseau à 22,4% et Yannick Jadot à 10,16%. Si on entre dans le détail, 124 habitants avaient alors été séduits par le RN dans la commune.

11:45 - Domjean aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Domjean, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 996 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 42 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 19,78 % des résidents sont des enfants, et 6,09 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 41,27% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 41,01% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1265,13 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Domjean écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Domjean ? La participation des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. Au cours des dernières années, les 1 018 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes élections européennes, 415 inscrits sur les listes électorales de Domjean avaient pris part au scrutin (soit 55,48%). Le taux de participation était de 41,45% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Domjean : les européennes débutent Ce dimanche, lors des élections européennes à Domjean, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,19% au premier tour. Au second tour, 52,05% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Domjean ? Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 25,79% au niveau de la localité, à comparer avec une abstention de 23,03% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.