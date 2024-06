La Nupes étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 16,11% des voix dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,15% à Torigny-les-Villes, contre 20,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 20,09% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 33,11% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 15,43% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

Le score du Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Torigny-les-Villes semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Torigny-les-Villes ?

Torigny-les-Villes avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 29,51%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 33,11% des suffrages. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 44,72% contre 55,28%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 19,05% au premier tour, contre 44,66% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Torigny-les-Villes, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.