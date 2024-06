En direct

19:10 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Périgny convoité Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 8,93% à Périgny, contre 29,42% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les études sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Périgny, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,75% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Périgny ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Les sondages d'intentions de vote dessinent un RN entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score de 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le porter à 25% à Périgny, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les conclusions les plus farfelues.

15:02 - Les électeurs de Périgny plutôt pour Macron en 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 35,87% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,97% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Périgny. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 16,8%. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 70,62% contre 29,38% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 10,59%, le RN sera devancé par la suite par les 34,81% du binôme Divers gauche au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Périgny Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était largement défait aux européennes à l'époque localement. Il terminait troisième, avec 15,46%, derrière Nathalie Loiseau avec 29,42% et Yannick Jadot avec 16,32%.

11:45 - Périgny aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Périgny, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 754 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,81%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,74%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 410 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,8%) et le nombre de résidences HLM (11,7% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Périgny mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,42% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Périgny : quel était le taux de participation aux précédentes élections européennes ? Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, c’était mieux qu’en 2014. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 45,05% des personnes aptes à voter à Périgny avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 55,07% il y a dix ans.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Périgny ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Périgny ? La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des ménages cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle pourraient potentiellement impacter les choix que feront les citoyens de Périgny (17180). Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 432 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 21,44% étaient restées chez elles. L'abstention était de 18,52% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.