La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des législatives à Donges, le binôme Nupes avait en effet glané 30,26% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 6,25% à Donges, contre 16,5% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Donges : les 16,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,26% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,03% de LREM au premier tour des législatives ?

La liste Bardella devrait se trouver pas loin de 40% à Donges si la tendance annoncée par les instituts de sondages au niveau de la France s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30% des voix dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN en ces lieux. Entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a surperformé à Donges lors de la présidentielle 2022 avec un score de 33,28% des suffrages dès le premier round. Au second tour, c'est de nouveau la cheffe du Rassemblement national qui gagnait avec 54,16%, devant Emmanuel Macron à 45,84%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 27,76% des voix sur place, contre 30,26% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (60,51%).

Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Donges, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait remporté l'élection, cumulant 29% des voix devant Nathalie Loiseau à 16,5% et Yannick Jadot à 10,13%. Ce qui correspond à 719 bulletins dans la commune.

Dans les rues de Donges, les élections sont en cours. Avec ses 8 113 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 335 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 570 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (84,25 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 153 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,1%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 045 euros/an. À Donges, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

Au cours des dernières années, les 8 196 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 51,5% dans la commune de Donges. Le taux d'abstention était de 60,84% pour le scrutin européen de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Donges, 76,8% des habitants n'avaient pas participé.

À Donges, l'abstention constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 44,71% au premier tour. Au deuxième tour, 42,9% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Donges ? Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 5 359 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,33% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 74,96% au deuxième tour, soit 4 021 personnes. En proportion, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.