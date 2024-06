Résultat des européennes à la Chapelle-Launay : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les votants de la Chapelle-Launay penchaient pour Macron il y a deux ans

La ville de la Chapelle-Launay avait voté pour Marine Le Pen à 19,62% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 30,48% et 21,97% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 35,97% contre 64,03%. Au premier tour des élections législatives, La Chapelle-Launay, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 33,44%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 16,22%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.