Résultat des européennes à Dormans : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Dormans

La démographie et le profil socio-économique de Dormans contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans la commune, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 11,21% de plus de 75 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 8,81%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (13,13%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (15,6%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Dormans mettent en avant une diversité de qualifications, avec 12,37% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.