Résultat des européennes à Doubs : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Hayer à Doubs ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Doubs lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,59%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,41%. Et elle échouait aussi au second tour avec 38,21% contre 61,79%. Le RN n'a pas plus convaincu à Doubs par la suite, lors des élections législatives, avec 15,56% au premier tour, contre 29,00% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va cumuler le plus de voix, avec 57,56% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Lors des élections du Parlement européen à l'époque, la liste de Jordan Bardella avait réuni 17,57% des suffrages. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 29,39%.

11:45 - Élections à Doubs : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Doubs, le scrutin est en cours. Avec ses 3 272 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 212 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (89,34 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Doubs accueille une communauté diversifiée, avec ses 173 résidents étrangers, soit 5,35% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 7,64%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2288,59 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. En conclusion, Doubs incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Doubs : ce qu'il faut retenir Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. Au moment des élections européennes de 2019, le taux d'abstention représentait 48,66% des inscrits sur les listes électorales de Doubs, contre une abstention de 53,88% lors du scrutin européen de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Doubs L'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 à Doubs. La perte de pouvoir d'achat est par exemple susceptible de faire augmenter le pourcentage de participation à Doubs. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 2 091 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 25,11% étaient restés chez eux. L'abstention était de 21,71% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,02% au premier tour et seulement 63,67% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Doubs ?