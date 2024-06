En direct

19:08 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Pontarlier convoité à gauche Une autre question de ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,56% des bulletins dans la localité. Une poussée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,27% à Pontarlier, contre 26,98% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Pontarlier pour la liste Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste RN portée par Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella à environ 30% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a pris que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 19,03% contre 32,78% pour Emmanuel Macron et 20,32% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron l'emportant avec 64,91% contre 35,09% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,77%, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 31,23% des voix. Pontarlier optera d'ailleurs pour un binôme Les Républicains au second tour, finalement vainqueur localement avec 61,55%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Pontarlier en 2019 ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste de Bardella finissant deuxième à 16,63% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première position avec 26,98%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Pontarlier Dans la commune de Pontarlier, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 12,79% et une densité de population de 414 hab par km², les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (75,83%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 4 801 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,60% et d'une population immigrée de 13,11% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Pontarlier mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,79% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Pontarlier Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 55,64% des électeurs de Pontarlier (Doubs). L'abstention était de 59,77% il y a dix ans. Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Pontarlier : scrutin en cours L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera indiscutablement l'abstention à Pontarlier. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 59,46% au premier tour. Au second tour, 66,63% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 11 807 personnes en âge de voter dans la ville, 32,05% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 34,18% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.