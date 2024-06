En direct

19:09 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la gauche à la Trinité ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était arrogé 3,97% à la Trinité, contre 11,84% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Trinité, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,49% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à la Trinité ? Enseignement clé pour ce dimanche : La Trinité fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 40,51% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 35,76% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les votants de la Trinité plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un très gros score pour le RN à la Trinité. Ce dernier s'était élevé en tête dans la cité avec 25,96% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,76% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,53% et Emmanuel Macron troisième avec 16,84%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 62,11%, devant Emmanuel Macron à 37,89%.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble encore sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à la Trinité, avec 40,51%, soit 1307 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 11,84% et Yannick Jadot à 9,11%.

11:45 - La Trinité : démographie et socio-économie impactent les européennes La démographie et la situation socio-économique de la Trinité façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,98%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (79,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 3 187 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,68% et d'une population immigrée de 9,32% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à la Trinité mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,67% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La Trinité : retour sur l'abstention aux dernières européennes Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. A l'occasion des dernières élections européennes, 3 385 personnes aptes à participer à une élection à la Trinité s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 47,4%), contre une participation de 44,07% il y a 10 ans. La participation des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux de participation aux européennes représentait 50%.

09:30 - Abstention à la Trinité : les leçons des précédentes élections À la Trinité, le niveau de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs principaux des élections européennes 2024. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 43,7% au premier tour et seulement 38,88% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à la Trinité ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,88% dans la commune, contre un taux de participation de 71,21% au second tour, c'est-à-dire 5 175 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.