En direct

19:13 - Les votes de la gauche unie en question La coalition de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 12,71% des bulletins dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 2,23% à Saint-André-de-la-Roche, contre 13,49% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Bardella convoités à Saint-André-de-la-Roche Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très commenté. On note que Saint-André-de-la-Roche compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 42,4% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 38,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les inscrits de Saint-André-de-la-Roche plutôt favorables à Le Pen en 2022 Marine Le Pen a engrangé les votes à Saint-André-de-la-Roche à l'issue de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 38,4% des voix au premier round. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est encore elle qui se plaçait en tête à Saint-André-de-la-Roche avec 63,42%, devant Emmanuel Macron à 36,58%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 26,72% des votes sur place, contre 28,02% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (63,88%).

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-André-de-la-Roche Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? C'est la liste dirigée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque à Saint-André-de-la-Roche, avec 42,4% des voix exprimées (742 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 13,49% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 10,4%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-André-de-la-Roche aux européennes A la mi-journée des élections européennes, Saint-André-de-la-Roche émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 5 782 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 462 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 1 585 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,9 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La présence de 495 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, 40,82% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1048,97 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-André-de-la-Roche affirme l'attachement des habitants aux idées de l'Union européenne.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Saint-André-de-la-Roche : les tendances Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. L'étude des résultats des élections antérieures permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. En 2019, durant les élections européennes, 50,86% des électeurs de Saint-André-de-la-Roche avaient déserté les urnes. L'abstention était de 57,64% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Saint-André-de-la-Roche Ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-André-de-la-Roche, qu'en sera-t-il de la participation ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 882 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,55% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 73,75% au premier tour, soit 2 863 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,75% au premier tour et seulement 43,88% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-André-de-la-Roche cette année ? Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?