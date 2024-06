Résultat des européennes à Ducey-Les Chéris : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Ducey-Les Chéris : perspectives électorales

Quelle influence la population de Ducey-Les Chéris exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec 40,58% de population active et une densité de population de 245 hab/km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 6,92% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (78,4%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 063 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,38%) et le nombre de résidences HLM (16,33% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Ducey-Les Chéris mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 45,2% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.