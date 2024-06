Résultat des européennes à Saint-Quentin-sur-le-Homme : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 16,77% des voix dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 3,98% à Saint-Quentin-sur-le-Homme, contre 27,49% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Quentin-sur-le-Homme avant les européennes Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très scruté. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Saint-Quentin-sur-le-Homme. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi s'attendre à 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Saint-Quentin-sur-le-Homme Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,53% contre 36,64% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,53% contre 62,47%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 27,46% au premier tour, contre 37,95% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Quentin-sur-le-Homme, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Saint-Quentin-sur-le-Homme Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Quentin-sur-le-Homme lors des dernières élections des députés européens, avec 27,49% des suffrages. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 20,52% dans la cité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 16,14%.

11:45 - Saint-Quentin-sur-le-Homme et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Saint-Quentin-sur-le-Homme, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 371 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 85 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 690 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (12,13 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 37,42% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 45,21% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 100,81 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Saint-Quentin-sur-le-Homme s'inscrit dans l'histoire de l'Europe.

10:30 - À Saint-Quentin-sur-le-Homme, quelle participation aux européennes ? L'observation des résultats des consultations démocratiques passées permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 51,32% des électeurs de Saint-Quentin-sur-le-Homme, contre une participation de 43,93% en 2014. Y aura-t-il une amélioration de la participation des électeurs français aux européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Saint-Quentin-sur-le-Homme, 67,88% des votants avaient participé.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Saint-Quentin-sur-le-Homme À Saint-Quentin-sur-le-Homme, l'une des clés de ces élections européennes sera sans nul doute la participation. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient de nature à de faire augmenter le pourcentage de participation à Saint-Quentin-sur-le-Homme (50220). En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,36% dans la ville, à comparer avec une abstention de 19,81% au second tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.