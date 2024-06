Résultat des européennes à Duneau : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Avantage RN à Duneau ? Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un excellent score pour le Rassemblement national à Duneau. Le parti s'était hissé en tête dans la localité avec 34,44% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 51,04% au 2e sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,36% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,33% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,18%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,13%, devant Emmanuel Macron à 41,87%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Duneau Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Duneau, à 34,55%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 12,17% et Yannick Jadot à 9,49%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Duneau et leurs implications électorales Dans les rues de Duneau, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 074 habitants répartis dans 511 logements, ce village présente une densité de 82 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 27 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 588 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (82,0 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 44,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 42,98% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 467,61 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Duneau, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Duneau : étude du niveau de participation aux européennes Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des élections antérieures ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 437 personnes en âge de voter à Duneau, 53,29% étaient allées voter, contre une participation de 43,99% lors des européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Duneau, 71,41% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Duneau Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Duneau ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,86% au premier tour. Au second tour, 43,06% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,31% au sein de la ville, contre un taux de participation de 78,69% au premier tour, c'est-à-dire 661 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.