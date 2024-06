Résultat des européennes à Écotay-l'Olme : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Écotay-l'Olme fait envie Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 17,33% des suffrages dans la localité. Une poussée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,5% à Écotay-l'Olme, contre 32,83% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Écotay-l'Olme pour la liste RN ? Le nombre de bulletins du RN sera un enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen au niveau local, comme au niveau national. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national anticipée par les études sondagières au niveau national pour les élections de juin, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier a toutes les chances de se situer pas loin des 20% à Écotay-l'Olme. Un verdict qui concorde avec les électeurs déjà conquis par le parti sur place entre les européennes 2019 (12,67%) et Marine Le Pen en 2022 (16,72% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 4 points qui peut toujours grimper.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Écotay-l'Olme ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Écotay-l'Olme avec 16,72% contre 37,18% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 30,47% contre 69,53%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 9,99% au premier tour, contre 37,30% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune d'Écotay-l'Olme, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée lors du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau à l'issue des élections de 2019 à Écotay-l'Olme Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? À Écotay-l'Olme, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 32,83% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de François-Xavier Bellamy avec 16,5% et Yannick Jadot avec 13,17%.

11:45 - Les défis socio-économiques d'Écotay-l'Olme et leurs implications électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Écotay-l'Olme façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 4,95% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 189 hab par km² et 39,36% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,58%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 695 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,11%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,42%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Écotay-l'Olme, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Écotay-l'Olme : la mobilisation des habitants aux européennes Comment ont voté les habitants de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? En 2019, lors des élections européennes, 640 personnes en capacité de voter à Écotay-l'Olme s'étaient rendues aux urnes (soit 64,39%). Le taux de participation était de 53,67% en 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Écotay-l'Olme, 54,48% des électeurs avaient participé.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Écotay-l'Olme Le taux de participation sera un critère essentiel de ces européennes à Écotay-l'Olme. La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres inciter les citoyens d'Écotay-l'Olme à ne pas rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 83,89% au sein de la ville. Le taux de participation était de 86,13% au premier tour, c'est-à-dire 907 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 65,14% au premier tour et seulement 59,38% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Écotay-l'Olme pour les européennes ?