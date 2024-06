En direct

19:11 - Les supporters de la gauche unie font envie La coalition de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Écouen, le binôme Nupes avait en effet obtenu 38,49% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 8,39% à Écouen, contre 17,11% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry (9,46% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (15,15% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,96% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Écouen à l'issue des européennes ? Les intentions de vote annoncent un RN à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le porter à 29% à Écouen, soit 10 points de plus également que ses 19,49% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage Hayer à Écouen ? Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 20,19% contre 22,22% pour Emmanuel Macron et 30,51% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 40,66% contre 59,34%. Au premier tour des législatives, Écouen, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 38,49%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 16,09%. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - 19,49% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Écouen Regarder en arrière peut encore une fois sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste RN portée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Écouen, avec 19,49% des bulletins valides devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,11% et la liste Yannick Jadot avec 15,15%.

11:45 - Écouen : européennes et dynamiques démographiques Quel impact auront les habitants d'Écouen sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 10,63% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 948 hab par km² et 52,84% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un salaire moyen mensuel net de 2607,49 €/mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2 136 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,02% et d'une population immigrée de 11,26% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,66% à Écouen, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Écouen : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 53,75% au niveau d'Écouen. L'abstention était de 59,45% il y a dix ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Election à Écouen : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Écouen, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 73,17% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre une participation de 67,27% au deuxième tour, ce qui représentait 3 210 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,56% au premier tour et seulement 42,5% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Écouen ?