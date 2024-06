En direct

19:07 - À Villiers-le-Bel, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? Une autre interrogation qui entoure ces élections européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nupes. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Villiers-le-Bel, le binôme Nupes avait en effet réuni 46,05% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 7,32% à Villiers-le-Bel, contre 16,18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Villiers-le-Bel ? Le score en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. A noter : Villiers-le-Bel compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,26% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 14,2% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 54,8% et Emmanuel Macron avec 18,34% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Villiers-le-Bel. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 14,2%. Et elle échouait aussi au second tour avec 32,24% contre 67,76%. Au premier tour des élections législatives, Villiers-le-Bel, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 46,05%, alors que le RN restera derrière à 10,98%. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - 21,26% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Villiers-le-Bel Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 828 habitants de Villiers-le-Bel passés par les bureaux de vote avaient préféré la liste RN à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait séduit ainsi 21,26% des votes face à Manon Aubry à 17% et Nathalie Loiseau à 16,18%.

11:45 - Villiers-le-Bel : élections européennes et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Villiers-le-Bel foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 28 836 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 2 086 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 7 014 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 26,23 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 4,12 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Villiers-le-Bel accueille une communauté diversifiée, avec ses 7 295 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 878 €/an, la ville affiche un taux de chômage de 20,01%, révélant une situation économique précaire. À Villiers-le-Bel, où la jeunesse représente 46% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Villiers-le-Bel : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 4 111 personnes en capacité de participer à une élection à Villiers-le-Bel avaient pris part au scrutin (soit 33,46%), contre un taux de participation de 22,05% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Abstention à Villiers-le-Bel : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Villiers-le-Bel, le taux de participation constituera incontestablement un facteur déterminant du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, 41,07% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 32,36% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle est par exemple susceptible de modifier les décisions que prendront les électeurs de Villiers-le-Bel.