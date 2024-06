Résultat des européennes à Écueillé : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Que vont choisir les supporters de la Nupes à Écueillé ? L'autre incertitude de ces élections européennes est celle du vote de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 10,9% des suffrages dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,61% à Écueillé, contre 20,85% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont choisir les électeurs de la droite à Écueillé ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très instructif. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Écueillé. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour l'amener à 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Écueillé. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la ville avec 27,78% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,24% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,41%. Avec 49,53% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,47%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Écueillé Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Dans le détail, 134 votants d'Écueillé avaient préféré la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait convaincu ainsi 30,04% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 20,85% et Nicolas Dupont-Aignan à 9,64%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Écueillé Dans la commune d'Écueillé, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. Avec 21% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,3%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (72,56%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Avec ses 9,55% d'agriculteurs pour 1 192 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,68%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,61%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Écueillé mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 50,51% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Écueillé : ce qu'il faut retenir Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, parmi les 515 inscrits sur les listes électorales à Écueillé, 54,44% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 47,94% pour le scrutin européen de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Écueillé : scrutin en cours À Écueillé, l'un des critères décisifs de ce scrutin européen sera immanquablement le niveau d'abstention. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, sur les 930 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 75,27% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 76,67% au premier tour, ce qui représentait 713 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,94% au premier tour. Au second tour, 51,3% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Écueillé pour les élections européennes ? Le conflit armé israélo-palestinien est par exemple capable de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Écueillé .