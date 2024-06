Résultat des européennes à Luçay-le-Mâle : l'élection 2024 en direct

Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà solide à Luçay-le-Mâle entre Jordan Bardella en 2019 (30,89%) et Marine Le Pen en 2022 (34,43% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un beau score pour le RN à Luçay-le-Mâle. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 29,19% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,43% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,23% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,76%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,38%, devant Emmanuel Macron à 45,62%.

Luçay-le-Mâle aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Luçay-le-Mâle révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 18% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,1%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (65,03%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 577 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,06%) et le nombre de résidences HLM (10,46% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Luçay-le-Mâle mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 11,46% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.