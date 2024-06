En direct

19:10 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Velaux à la loupe Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 5,41% à Velaux, contre 22,69% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les études sondagières. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Velaux, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,5% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Velaux ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. À Velaux, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 28,34% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 27,05% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages récents au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant les élections européennes Velaux avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,05%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 27,07% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 49,48% contre 50,52%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 24,19% au premier tour, contre 33,99% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Velaux, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - 28,34% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Velaux Se retourner sur le dernier test semble de nouveau avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 1089 votants de Velaux avaient choisi la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait convaincu ainsi 28,34% des votes devant Nathalie Loiseau à 22,69% et Yannick Jadot à 13,45%.

11:45 - Démographie et politique à Velaux, un lien étroit Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Velaux se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 25,79% de cadres supérieurs pour 8 713 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 912 entreprises, Velaux se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,87 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,14 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 135 résidents étrangers, soit 1,57% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 656 euros par an, la commune défend une économie stable malgré les défis. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Velaux contribue à préparer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Velaux : la mobilisation des citoyens aux européennes Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 44,37% des électeurs de Velaux (Bouches-du-Rhône) avaient boudé les urnes. L'abstention était de 52,57% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Velaux pour les européennes À Velaux, l'un des facteurs essentiels des élections européennes sera indiscutablement le taux de participation. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 20,67% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 20,68% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,25% au premier tour. Au second tour, 51,31% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des familles sont de nature à ramener les électeurs de Velaux vers les urnes.