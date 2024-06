Résultat des européennes à Éloyes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Déjà des tendances à retenir La communauté des électeurs d'Éloyes avait donné un gros avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022. La leader de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 32,09% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,9% contre 50,1%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 24,3% des votes sur place, contre 41,92% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (66,99%).

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut de nouveau sembler sensé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. 30,6% des suffrages étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 16,91% et Yannick Jadot à 12,71%. Le mouvement d'extrême droite l'avait emporté avec pas moins de 313 électeurs d'Éloyes.

11:45 - Éloyes : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire d'Éloyes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 3 099 habitants répartis dans 1 584 logements, cette commune présente une densité de 260 habitants/km². Avec 172 entreprises, Éloyes se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (76,2 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,05% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un taux de chômage de 13,46%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 31 171 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Éloyes, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Éloyes : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des scrutins européens précédents ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 49,53% dans la commune d'Éloyes, contre un taux d'abstention de 56,82% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Éloyes, 71,77% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Éloyes pour les élections européennes La participation constituera immanquablement l'une des clés de ces élections européennes à Éloyes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,34% au premier tour et seulement 44,37% au deuxième tour. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 194 personnes en âge de voter dans la commune, 77,5% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 76,94% au premier tour, ce qui représentait 1 688 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.