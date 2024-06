En direct

19:24 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Glucksmann avait glané 3,9% à Pouxeux, contre 14,31% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Pouxeux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,3% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Pouxeux ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour ces élections du Parlement européen au niveau local. Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Pouxeux semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de Pouxeux penchaient pour Le Pen en 2022 Marine Le Pen a amplement surpassé son score national à Pouxeux pendant la présidentielle 2022 avec pas moins de 36,74% des suffrages dès le 1er tour. Au 2e tour du scrutin, c'est aussi elle qui passait devant avec 58,11%, devant Emmanuel Macron à 41,89%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 28,05% des voix sur place, contre 37,35% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 63,84%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Pouxeux il y a cinq ans ? Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours sensé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Pouxeux, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, cumulant 36,56% des votes contre Nathalie Loiseau à 14,31% et Yannick Jadot à 8,38%.

11:45 - Élections européennes à Pouxeux : un éclairage démographique Dans la ville de Pouxeux, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 11,79% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 48,3% de population active et une densité de population de 138 hab/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (80,97%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 712 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,53%) et le nombre de résidences HLM (9,14% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Pouxeux mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,43% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Pouxeux ? Comment ont voté les habitants de cette localité lors des élections précédentes ? En 2019, durant les européennes, parmi les 754 personnes en âge de voter à Pouxeux, 49,5% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,04% pour les élections européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Pouxeux ? Le taux de participation sera à n'en pas douter un critère essentiel de ce scrutin européen 2024 à Pouxeux. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,06% au premier tour. Au second tour, 44,08% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Pouxeux pour les élections européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 76,36% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, contre une participation de 76,69% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 155 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.