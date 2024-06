En direct

19:11 - À Émerainville, quels reports de voix à gauche ce soir ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait glané 6,49% à Émerainville, contre 23,71% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Émerainville, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,94% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Émerainville ? À Émerainville, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17,54% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 17,71% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les inscrits d'Émerainville plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Avec 17,71%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Émerainville au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du RN était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 30,15% et 28,72% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 67,23% contre 32,77% pour Le Pen au second tour sur place. Au premier tour des législatives, Émerainville, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 32,94%, alors que le RN sera derrière à 15,21%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Émerainville Regarder en arrière semble de nouveau une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? La liste de Bardella ne terminait que deuxième lors des élections européennes à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première marche avec 23,71%, contre 17,54% pour le RN.

11:45 - Démographie et politique à Émerainville, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Émerainville émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 7 601 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 671 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 226 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 39 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 3,99 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 652 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2747,22 euros par mois, la commune ambitionne plus de prospérité. À Émerainville, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Émerainville ? Au cours des dernières années, les 7 634 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 2 199 personnes en âge de voter à Émerainville, 47,17% avaient participé au vote. La participation était de 36,5% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,12%.

09:30 - C'est le moment de voter à Émerainville pour les élections européennes À Émerainville, le taux d'abstention constituera incontestablement un facteur essentiel des européennes. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 4 754 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 76,61% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 69,92% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 327 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 45,54% au premier tour. Au deuxième tour, 45,17% des électeurs ont exercé leur droit de vote.