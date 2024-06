En direct

19:07 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Champs-sur-Marne ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait glané 7,31% à Champs-sur-Marne, contre 23,86% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Champs-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 39,92% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Champs-sur-Marne, entre les 23,86% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,38% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,91% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Champs-sur-Marne lors des européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Champs-sur-Marne semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville.

15:02 - Les inscrits de Champs-sur-Marne plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Les électeurs de Champs-sur-Marne avaient opté pour Marine Le Pen à 13,53% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la patronne du RN avec 36,98% et 27,38% des voix. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 28,28% contre 71,72%. Avec 12,55%, le RN sera distancé ensuite par les 39,92% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Champs-sur-Marne se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 56,09%.

12:45 - À Champs-sur-Marne, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Champs-sur-Marne était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,86% des bulletins exprimés, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 16,42% et Jordan Bardella avec 15,92%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Champs-sur-Marne Au cœur de la campagne électorale européenne, Champs-sur-Marne se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 25 695 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 914 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (69,03 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 3 375 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 20,24%, participe à son ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, près de 31,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 484,98 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Champs-sur-Marne, où les moins de 30 ans représentent 44% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Champs-sur-Marne : retour sur la participation aux dernières élections européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 45,82% des personnes aptes à participer à une élection à Champs-sur-Marne s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 37,1% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Champs-sur-Marne : la participation en question À Champs-sur-Marne, la participation sera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 24,88% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 32,16% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des foyers français, cumulée avec les craintes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à impacter le pourcentage de participation à Champs-sur-Marne.