Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces européennes 2024. Au Plessis-Trévise, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,34% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,45% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans au Plessis-Trévise au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 17,45% contre 32,02% pour Emmanuel Macron et 23,48% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 66,56% contre 33,44% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 14,71%, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 36,89% des voix. Pas de changement au second tour, le RN restant fantomatique localement.

11:45 - Élections européennes au Plessis-Trévise : un éclairage démographique

Dans la ville du Plessis-Trévise, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,24% et une densité de population de 4653 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,5%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 5 567 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 15,39% et d'une population étrangère de 13,32% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction au Plessis-Trévise mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,65% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.