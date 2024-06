En direct

19:13 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Épernon pour ces européennes ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Épernon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,12% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,5% à Épernon, contre 22,28% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 22,28% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 26,84% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 29,89% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Épernon Si dans l'Hexagone, les sondages calculent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a pour l'instant gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Épernon ? Ce sont Emmanuel Macron avec 26,84% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,24% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Épernon. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 23,92%. Le deuxième round ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 56,65% contre 43,35% pour Le Pen. Avec 18,98%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 29,89% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Épernon Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? À Épernon, les dernières européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,28% des suffrages. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,92%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,99%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Épernon aux élections européennes A mi-chemin des européennes, Épernon regorge de diversité et d'activités. Avec ses 5 549 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 380 entreprises, Épernon se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (73,99 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La présence de 511 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,68%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2422,1 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour conclure, à Épernon, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Participation aux élections européennes à Épernon : un regard approfondi Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des précédentes consultations politiques. Lors des européennes de 2019, 1 735 personnes aptes à participer à une élection à Épernon s'étaient rendues aux urnes (soit 45,66%), à comparer avec une participation de 36,45% en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Épernon À Épernon, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,64% au premier tour. Au second tour, 41,63% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Épernon cette année ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 70,4% dans la ville. La participation était de 68,42% au second tour, c'est-à-dire 2 491 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.