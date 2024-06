Résultat des européennes à Hanches : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Hanches : impact de la démographie et de l'économie locale

Quelle influence la population d'Hanches exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 169 habitants/km² et un taux de chômage de 7,08%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une automobile (87,38%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 979 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,71%) et le nombre de résidences HLM (1,81% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Hanches mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,48% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.